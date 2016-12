Arriva Big Blue, e i più piccoli vanno al volante

- A quattordici anni i figli chiedono il motorino, a sedici la macchina elettrica e a diciotto l’automobile. I genitori lo sanno, e cercano di prepararsi come meglio possono, nei quasi tre lustri che separano la nascita del loro pargoletto dalla fine della quiete famigliare. Quello che non sanno, però, è che questa quiete potrebbe finire molto, molto prima. Negli Stati Uniti, infatti, il, professore di fisioterapia dell’, sta progettando

Del resto, dove sta scritto che i "gattonatori", questa categoria sociale discriminata dalla notte dei tempi, debbano continuare a sopportare le vessazioni di genitori che li prendono in braccio sballottandoli qua e là come pacchi postali, o li scorrazzano per la città con passeggini, manco fossero cartoni del latte nel carrello della spesa. Finalmente chi muove i primi passi a quattro zampe ha il suo vendicatore, più simile, in realtà, a un Babbo Natale vestito da Archimede Pitagorico.

Il Dr. Galloway si è reso conto che la mancanza di autonomia nella mobilità, tipica di quel periodo della vita, è un grave problema, perché esplorare il mondo che ci circonda in giovanissima età è fondamentale per sviluppare sia l’interazione sociale che nostre abilità cognitive. E così, al grido di “Salviamo i nostri bambini dal girello!”, ha dato vita a GoBabyGo, il programma di ricerca da cui è nata BigBlue: un’automobile semplice ed economica, alimentata a batteria, acquistabile in qualunque negozio di giocattoli e adattabile ai bisogni di ogni singolo bambino.

Ovviamente ogni veicolo rispetta i più alti standard di sicurezza: i nostri piccoli Alonso guideranno circondati da pareti imbottite, arrotolati in cinture di sicurezza e ci sarà addirittura, per gli autisti che non hanno ancora sviluppato la capacità di autenticarsi da soli su un computer, la possibilità di loggarsi attraverso un semplice bottone, in modo da consentire ai ricercatori di monitorare come i bambini stanno usando la macchina. Un sistema si servosterzo di ultima generazione si adatterà alle abilità fisiche del singolo autista e il raggio di curva stretto renderà l’auto manovrabile in modo estremamente facile. Infine, la compattezza e il peso leggero del bolide lo renderanno utilizzabile non solo all’esterno, ma anche dentro casa (mamme, preparatevi).

BigBlue, quindi, coniuga stile ed efficienza, sicurezza e praticità e, soprattutto, sposa una nobile causa: permettere ai cuccioli d'uomo di esplorare il movimento in modo autonomo rendendosi, per usare le parole di Dr. Galloway, fully human, “pienamente umani”. “La stessa gioia e la stessa eccitazione che prova un danzatore o un musicista, un astronauta o un atleta potranno essere vissute da questi bambini”.

Se BigBlue avrà successo, sarà lanciato anche un modello per bebé di 12 mesi. Tutto dipende da quanti finanziamenti il progetto riceverà. E già fanno capolino importanti nomi del mondo dei motori, disposti a contribuire economicamente alla difesa dei diritti dei più piccoli. “Ai bambini piace correre!” ci tiene a precisare Dr. Galloway. Sarà. Ma, forse, è più probabile che a qualcuno piaccia speculare sulla pelle dei nostri figli.