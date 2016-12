Australia, il ragazzo si vede la jeep a pochi cm

20:37 - Vivo per una questione di centesimi, in tutti i sensi. Centesimi intesi dal punto di vista temporale, ma anche monetario. Carlo Spina è un ragazzo australiano di 29 anni, che in una stazione di servizio a Sidney si è visto piombare una jeep a pochi passi. Mentre il giovane era alla cassa, intento a comprare un giornale, un'auto ha sfondato la vetrina del negozio e a grande velocità ha sfiorato Carlo.



Uscito clamorosamente illeso, il ragazzo ha raccontato di essersi salvato grazie ad un colpo di fortuna. Volendo acquistare una rivista ha aperto il portafoglio, accorgendosi di non avere nulla dentro. A quel punto l'attimo di indecisione alla cassa gli ha "permesso" di ritardare l'uscita, evitando così uno scontro che sarebbe stato inevitabile.