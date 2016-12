Google "mette a dieta" i dipendenti

foto Ansa

17:41

- Un trucco per ridurre il consumo di cioccolato tra i lavoratori. Accade tra i dipendenti della sede newyorkese di Google: la società fondata da Larry Page e Sergey Brin nel 1998, ha lanciato Project M&M's. L'azienda statunitense ha deciso di nascondere i celebri cioccolatini colorati in contenitori opachi all'interno dei distributori automatici, inserendo in scatole trasparenti alimenti più salutari come pistacchi e nocciole.In sole sette settimane i 2.000 impiegati hanno ingerito -a testa- nove pacchetti in meno di M&M's, 3,1 milioni di calorie in meno in totale. I dati raccolti "possono essere uno strumento per arrivare alla verità e descrivere la realtà", ha detto Laszlo Bock, vicepresidente di People Operations, gruppo che monitora le questioni relative alle risorse umane di Google. Il colosso americano ha deciso di prendersi cura anche della dieta dei propri dipendenti che, mangiando in continuazione, dimostravano minor concentrazione oltre che riportare danni alla salute.In passato, per spingerli a consumare più acqua, erano state posizionate le bottigliette dietro un vetro trasparente, in una posizione facilmente visibile. Le bibite contenenti zuccheri e grassi, invece, erano state sistemate in basso e dietro un supporto opaco. In poche settimane il consumo era aumentato del 47%.