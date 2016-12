Scrive "mi vuoi sposare?" sulla luna piena Romantica proposta di nozze di un astronomo

foto Afp Correlati Ecco lo spettacolo della Luna Piena in ogni angolo del pianeta

Eclissi di Luna, le foto dal mondo 09:04 - "Mi vuoi sposare?". Un astronomo canadese ha scelto di rivolgere la fatidica domanda alla sua innamorata non inginocchiandosi davanti a lei, e neanche indondandole la casa di fiori, ma semplicemente scrivendoglielo. Come "foglio" per comunicare un messaggio così importante, però, ha scelto la luna piena. - "Mi vuoi sposare?". Unha scelto di rivolgere la fatidica domanda alla sua innamorata non inginocchiandosi davanti a lei, e neanche indondandole la casa di fiori, ma semplicemente scrivendoglielo. Come "foglio" per comunicare un messaggio così importante, però, ha scelto la

Contro la luce pallida del nostro satellite ha fatto proiettare le parole della sua romantica richiesta, dando alla "cerimonia" un aspetto tanto surreale quanto fiabesco. E lei, la giovane e bella fidanzata, ha subito pronunciato il suo "sì" più appassionato.



I protagonisti di questa moderna favola a lieto fine sono David Osario e la sua dolcissima Saydi Rodriguez. Lui, membro della Royal Canadian Astronomical Society, ha voluto fare della sua proposta di matrimonio un vero e proprio evento, e così ha organizzato il momento della sua richiesta con la collaborazione del gestore del sito del Dunlap Observatory, a nord di Toronto.



I responsabili della struttura infatti hanno aperto alla coppia le porte dell'osservatorio un sabato notte. Dopo una cena a due, Saydi e David hanno raggiunto l'osservatorio: lui ha sistemato il telescopio in modo da proiettare contro la faccia della luna le parole del suo più grande desiderio. E lei, in una notte di luna piena, la più romantica della sua vita, le ha lette lassù, nel cielo.



"Avevamo già parlato dell'ipotesi di sposarci - racconta lui -. Saydi sapeva che da un giorno all'altro glielo avrei proposto. E io volevo trovare un modo molto romantico per farlo. "Quel gesto mi ha molto sorpreso - dice lei -. Gli ho chiesto se dicesse sul serio, anche quando mi aveva messo l'anello al dito, e poi gli ho detto sì. Voglio passare con lui il resto della mia vita". Insomma, sembra proprio amore vero. Potere della luna.