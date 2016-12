Usa, autista di bus minacciato con una spada

18:50 - Aberdeen, Stato di Washington. Un autista di bus stava per fermare con il suo mezzo su uno spazio riservato, quando si è accorto che dentro le linee gialle era già ferma un'auto. A quel punto l'autista si è rivolto all'uomo dentro la macchina per chiedergli di spostarsi.

Non poteva di certo aspettarsi la reazione del guidatore. L'uomo ha reagito di scatto alle proteste, sguainando una spada e minacciando di sferrare un colpo. Dopo qualche attimo di alta tensione, il proprietario dell'auto è risalito e si è volatilizzato. I presenti hanno però il numero della sua targa, avvertendo il 911; gli agenti hanno rintracciato lo "spadaccino", ma per ora non lo hanno ancora arrestato, riporta l'emittente Usa Kiro Tv.