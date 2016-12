08:18 - "Uno spettacolo di Tofu" potrebbe essere il nome del banchetto di questa venditrice cinese. La signora infatti per attrarre più clienti possibili si immerge nei panni di Pelè, Maradona e Bruce Lee dimostrando dimestichezza con il calcio, ma anche con le arti marziali. La venditrice nel video palleggia come una grande calciatrice e si muove come una vera monaca shaolin mentre pratica kung-fu.