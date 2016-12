Londra, panico in metro per il fumo nel vagone

15:46 - Momenti di paura nella stazione metropolitana di Holland Park, a Londra. Del fumo, scaturito dai freni bloccati contro le ruote del treno, è entrato nei vagoni scatenando il caos.

Molte persone sono state prese dal panico, cercando raggiungere l'uscita in maniera confusa, creando una calca in prossimità delle porte. Alcuni passeggeri sono usciti dai finestrini e dal tetto dei vagoni, altri invece sono rimasti incastrati nelle chiusure automatiche. Uno in particolare è rimasto intrappolato con la testa e i soccorritori hanno faticato per tirarlo fuori.