Soldati israeliani ballano a party palestinese

13:21 - Non hanno saputo resistere al ritmo del Gangnam Style e così alcuni soldati israeliani di pattuglia a Hebron, in Cisgiordania, hanno deciso di unirsi ad un party in un quartiere della città cominciando a ballare, in completa tenuta militare, insieme agli altri invitati palestinesi al ritmo, scatenato, del tormentone di successo. L'esercito israeliano, però, non ha gradito e ha sospeso i soldati ballerini.

Ad un certo punto uno dei militari, elmetto in testa e fucile in mano, è stato preso sulle spalle da uno dei presenti per continuare il ballo collettivo, contornato dagli altri partecipanti alla festa. Tra questi alcuni scattano foto o girano video con i cellulari, in un'atmosfera da festa collettiva.