Cina, impazzisce dopo la bocciatura all'esame

18:06 - Ci sono diversi modi per smaltire la delusione di un esame scolastico andato male. Una vaschetta di gelato in più, uno sfogo con gli amici, magari un pianto rabbioso. Una ragazza cinese però proprio non ha digerito la bocciatura che aveva appena subito e si è scatenata una volta rientrata a casa.

Dal balcone del suo palazzo, la giovane ha infatti iniziato a buttare giù qualsiasi cosa gli capitasse per le mani; apparecchi elettronici, lampade, oggetti per la cucina, non è stato risparmiato nulla nello scatto d’ira ripreso dalla tv nazionale. Molti di questi oggetti sono finiti sulla vetrata che copriva l’ingresso dell’edificio, costringendo la polizia a transennare l’area. Alla fine, alcuni agenti si sono calati acrobaticamente nell’abitazione attraverso alcune funi, per bloccare la ragazza.