C'è da scommettere che per un po' di tempo questo signore non prenderà più la metro. La disavventura è andata in scena a Pjatnickoe, in Russia. Il 78enne sta per salire sul mezzo quando le porte si chiudono: una gamba resta incastrata, la metro riparte trascinando con sé l'anziano. In extremis riesce a divincolarsi, ma se l'è veramente vista brutta...