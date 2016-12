Se Hitler fosse stato investito da bambino...

15:44 - "Riconosce i pericoli prima che spuntino". E' lo slogan di un finto spot pubblicitario, realizzato dagli studenti della Filmakademie del Baden-Wuerttemberg, in cui una Mercedes Classe S investe deliberatamente e uccide un Adolf Hitler bambino. La scena, ambientata a Braunau am Inn, in Austria, si apre mostrando le doti della vettura, in grado di arrestarsi davanti a un ostacolo: in questo caso due bambine che stanno giocando per strada.

Poi il colpo di scena: un ragazzino, di nome Adolf, corre con il suo aquilone. Si sente il rombo del motore, l'auto sfreccia ma stavolta non si ferma: travolge il bimbo e lo uccide. La casa automobilistica Daimler ha precisato che non c'entra nulla con il filmato e ha obbligato gli autori del video, Tobias Haase, Jan Mettler e Lydia Lohse, a porre in evidenza la scritta spot non autorizzato. Ma resta un interrogativo: come sarebbe cambiata la storia se fosse stata questa la fine di colui che sarebbe diventato il sanguinario dittatore?