Aste folli da Christie's: oggetti out of ordinary

- Christie’s dà fondo al magazzino con una mega asta intitolata “Out of ordinary”. Sì, perché in esposizione ci saranno oggetti mai visti, reperti di ogni epoca e rarità mai viste prima. Tra gli oggetti spiccano alcune chicche, dalla fetta di torta alla frutta del matrimonio di Elisabetta II – non è assicurata la perfetta fragranza del dolce, le nozze risalgono infatti al 1947 – al set di piume di uccelli estinti.

Inutili? Forse, ma vuoi mettere la soddisfazione di arredare casa con un incredibile lampada-rinoceronte in ottone di due metri di lunghezza? Oppure con una statua a grandezza naturale di Charlie Chaplin in vetro di Murano (base d’asta 12mila euro) o ancora con un rivoluzionario robot in alluminio di ideazione italiana degli anni Cinquanta, un mostro di due metri e mezzo che ai suoi tempi era pure in grado di muoversi e scambiare poche, meccaniche parole.

Per gli amanti di Superquark si segnalano invece scheletri assortiti, dal dodo all’orso delle caverne, per arrivare a sua maestà il triceratopo: Christie’s batterà all’asta un cranio dell’imponente dinosauro dal valore stimato tra i 170mila e i 280mila euro. Prima di rilanciare tenete però in considerazione che l’oggettino in questione misura 22 metri, potrebbe dunque non passare per le porte: molto meglio costruirci la casa intorno.

Centocinquanta lotti per tutti i gusti, prezzi spropositati e prezzi ragionevoli. Dal prossimo 5 settembre la sede di Christie’s di South Kensington si trasformerà in un bazaar di “buone cose di pessimo gusto”.