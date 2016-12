Scatenati vecchietti sulle note dei Daft Punk

10:27

- I Daft Punk colpiscono ancora: dopo aver fatto “cantare” niente meno che il presidente Obama, la loro splendida Get Lucky scatena un manipolo di terribili vecchietti: c’è chi ancheggia sensuale, chi ammicca alla telecamera, chi si lancia in arditi freestyle. D’altro canto, come recita il testo, “We've come too far to give up who we are”: a una certa età è impossibile nascondere la propria insana passione per il ballo.Ritmo irresistibile, abile montaggio e protagonisti d’eccezione: gli ingredienti per un video esilarante ci sono tutti, vedere per credere.