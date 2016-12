La colpa è da attribuire in sostanza al clima non propizio di questa estate: poca pioggia, dunque umidità a livelli minimi e sottobosco troppo asciutto perché i funghi possano proliferare. Da non sottovalutare poi il progressivo abbandono dei boschi, un’incuria che ostacola ulteriormente la ricerca.

Non tutto è perduto, se in quest’ultima fetta di agosto le precipitazioni dovessero essere regolari e abbondanti, i boschi potrebbero tornare a popolarsi, ma sta di fatto che diverse sagre paesane il cui protagonista assoluto è il fungo hanno dovuto alzare bandiera bianca, spostando le date verso la fine di settembre.

Basti pensare a quanto accade in una zona florida come il comune di Trento: il calo generale rispetto all'anno scorso si attesta attorno al 30%, attualmente ne vengono controllati 6-7 chili al giorno, mentre negli anni di grazia si arrivava anche a un quintale tutte le sere. È infatti necessario rivolgersi a personale competente prima di consumare il (misero) bottino, ma in tutto questo una nota positiva c’è: “Non si sono ancora viste amanite”, dice il micologo dei vigili urbani trentini. E ci mancherebbe anche che quei pochi funghi scovati con tanta fatica fossero pure velenosi…