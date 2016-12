Seno "in fiamme" nello show burlesque: locale evacuato per l'allarme antincendio in Scozia

08:31 - Nessun imprevisto: abiti succinti, mosse sensuali e musica a tutto volume in pieno stile burlesque. Poi il momento più rovente, con giochi di fiamme e coreografie da far invidia al migliore mangiafuoco circense. Peccato solo che la bella Go Go Amy, non abbia calcolato quel piccolo sensore antincendio posizionato proprio sopra il palco su cui si stava esibendo a Dundee, in Scozia. Tutto è successo nel momento clou dello spettacolo: via il reggiseno, la bella Amy dà fuoco ai suoi copricapezzoli. I sensori però vengono raggiunti dal fumo e nel locale scatta l'allarme antincendio. Il risultato? Spettacolo sospeso e centinaia di clienti evacuati in fretta e furia dalla struttura.