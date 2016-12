La figlia della conduttrice interrompe il tg: "Mamma hai dimenticato il tuo cellulare"

11:30 - La bambina è spuntata alle spalle della giornalista con un cellulare in mano. Forse voleva restituirlo o segnalare una chiamata in arrivo. Peccato che la anchorwoman fosse in diretta nazionale per presentare l'edizione del tg marocchino in onda sul canale Medi 1. La piccola (trattasi della figlia della presentatrice in onda Lena Alwash) si è accorta immediatamente di aver combinato un guaio e si è dileguata in pochi secondi. Grande professionalità della mamma-giornalista che non si è scomposta ed ha proseguito il tg come nulla fosse.