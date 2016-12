Argentina, il drone per le foto colpisce gli sposi

12:42 - In diverse parti del mondo, compresa l'Italia, si sta sviluppando la moda di utilizzare dei droni durante i matrimoni. I fotografi offrono la possibilità di utilizzare questo sofisticato apparecchio per scattare immagini e fare filmati dall'alto o comunque da angolazioni particolari, offrendo un ricordo in più della cerimonia.

Una nuova opportunità, che però dev'essere guidata con attenzione. Dall'Argentina infatti arrivano le immagini di un piccolo incidente riguardante un drone. Mentre una coppia di neo sposi si stava facendo fotografare con gli abiti nuziali, questo piccolo velivolo si è alzato improvvisamente dal suolo ed è andato a sbattere a tutta velocità contro la coppia. Il sito locale tn.com.ar spiega che il colpo non ha avuto conseguenze, solo il marito ha riportato lievi ferite.