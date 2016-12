Usa, la famiglia con i capelli da record: 5 metri

11:11 - Sono famose in tutto l’Illinois, non hanno particolari talenti ma non passano certo inosservate. Le quattro ragazze Morris – mamma Terelynn e le figlie Callan, Cendalyn e Chesney – sono infatti celebri per le folte, lunghissime chiome, mai spuntate in vita loro: nel complesso i capelli di queste moderne Raperonzolo raggiungono i cinque metri. L’ossessione di mamma Terelynn ha un’origine romantica, il marito le chiese infatti di uscire perché affascinato dai suoi fluenti capelli.