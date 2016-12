Florida, anche i droni contro le zanzare

foto Afp 08:31 - La disperazione porta ad idee e soluzioni che hanno dell'incredibile. Ultimo caso, la guerra alle zanzare. Impiegare anche i droni per combatterle è la ricetta del Florida Keys Mosquito Control District, l'organizzazione che ogni anno ha il compito di debellare lo stato americano dai fastidiosi insetti. Il prossimo 26 agosto ci sarà il primo test di questi piccoli aerei telecomandati, a caccia di stagni a altri ambienti malsani. - La disperazione porta ad idee e soluzioni che hanno dell'incredibile. Ultimo caso, la guerra alle zanzare. Impiegare anche i droni per combatterle è la ricetta del Florida Keys Mosquito Control District, l'organizzazione che ogni anno ha il compito di debellare lo stato americano dai fastidiosi insetti. Il prossimo 26 agosto ci sarà il primo test di questi piccoli aerei telecomandati, a caccia di stagni a altri ambienti malsani.

Sulla loro piccola carlinga saranno montate delle normali microcamere a raggi infrarossi il cui obiettivo sarà quello di individuare dall'alto ogni piccolo stagno, ogni corso d'acqua, in modo da fornire informazioni alle squadre di bonifica come raggiungere questi luoghi e uccidere le larve.



Si tratta di modellini di pesanti poco più di un chilo, lunghi mezzo metro, che comunque costano la bellezza di 80mila dollari ciascuno. Volano grazie a delle batterie che hanno un'autonomia di oltre 90 minuti, capaci di muoversi in aria anche con un vento contrario di 60 km/h. ''Il nostro problema è individuare le pozze d'acqua: se le troviamo, allora possiamo disfarci delle zanzare'', spiega il direttore del centro, Michael Doyle.