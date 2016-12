- Gli acquisti online possono riservare delle sorprese, ma mai come in questo episodio accaduto in(Stati Uniti). Un impiegato delaveva ordinato online una, nuova e quindi ovviamente vuota. Gli è stata consegnata a casa

La Polizia di Shelby County sta indagando sulla compagnia di trasporti, la Conway. Co, a cui la ditta Champion produttrice dell'armadio aveva assegnato la consegna di circa 25 casseforti di questo tipo nei vari negozi dello stato. Ma al momento non sono riusciti a rintracciare il conduttore del camion che ha scaricato la cassaforte piena di erba.



"Sono in polizia da 47 anni - racconta lo sceriffo John Lenhart - ma non non ho mai visto niente di simile". La cassaforte è di dimensioni notevoli, alta un metro e ottanta, pesante quasi mezza tonnellata, prodotta dalla Champion Safe Co. in una sua fabbrica di Nogales, in Messico.



"Il suo prezzo è di 1700 dollari. Ma il suo imprevisto carico di marijuana, di dollari ne vale almeno 450mila. Evidentemente nel trasporto tra il Messico e l'Ohio - racconta Lenhart - qualcuno ha messo la droga nella cassaforte che poi è stata consegnata alla persona sbagliata''.

Quello su cui gli inquirenti sono certi è che l'uomo, un anonimo impiegato del Midwest, non ha nulla a che fare con l'incredibile carico. L'uomo aveva ordinato la 'gun safe' totalmente vuota, per conservare e mettere sotto chiave i suoi 24 fucili e le sue dieci pistole.



Del caso se ne sta occupando anche la Dea, la squadra antidroga. Pensano infatti che questo incredibile metodo di trafficare stupefacenti attraverso le frontiere con il Messico e gli stati più interni d'America possa essere stato utilizzato molte volte. "In fondo - osserva lo sceriffo - spendi appena 1700 dollari per avere recapitato un carico di oltre 450mila dollari. Un sistema sicuro e certamente molto conveniente".