08:47 - Bastano una ruspa e uno specchio d'acqua. Oltre a una buona dose di incoscenza. E' la ricetta che alcuni ragazzi hanno scelto di adottare durante Ferragosto, al posto di spendere i soldi del biglietto in un classico parco acquatico. Seduti dentro il braccio di una ruspa che si alza e si abbassa dentro e fuori dall'acqua i ragazzi si divertono come matti praticamente a costo zero.