07:34 - Si innalza fino a 1.000 metri di altitudine e vola fino a 70 km l'ora: è il Jetpack, lo "zaino volante" di invenzione neozelandese, che ha appena ottenuto un primo permesso di volo con pilota, e che i fabbricanti sperano di mettere in vendita entro metà del prossimo anno e che già va a ruba. Il certificato dell'Authority per l'Aviazione Civile della Nuova Zelanda riguarda per ora i voli sperimentali con pilota per i test di sviluppo.