Uruguay, dalla cabina telefonica parli con Dio

foto Dal Web 11:39 - Una cabina telefonica in stile inglese nel pieno centro di Montevideo, a Plaza Indipendenza. Il telefono in questione però non ha fili, nè collegamenti con la rete elettrica e di comunicazione della capitale uruguaiana. Questo perché la cornetta rossa mette direttamente in linea con Dio.

“Habla con Dios”, questo il nome del telefono pubblico, è stato installato in questi giorni dall’organizzazione locale “Articulación regional de organizaciones de la sociedad civil Cairo+20”, nel contesto della Conferenza Regionale sulla popolazione e lo sviluppo per l'America Latina e i Caraibi. Gli organizzatori del summit dei Paesi del Centro e Sud America, che terminerà il 15 agosto, spiegano che il telefono “divino” serve per “mettere in strada, nello spazio pubblico, le questioni che saranno affrontate nel convegno e coinvolgere i cittadini di Montevideo e della regione”.

Il funzionamento della cabina infatti è semplice, come spiegano le istruzioni. L’invito è quello di lasciare "messaggi gratis con la semplice pressione di un tasto", le richieste rivolte a Dio saranno poi recapitate entro 24 ore, promettono i promotori dell’iniziativa. Lo scopo è quello di “comunicare direttamente con lui, senza intermediari e contro il fondamentalismo; la tua bocca è fondamentale”.

La proposta è senza troppi giri di parole: "Hai un reclamo, un suggerimento, una domanda da fare Dio? Lascia il tuo messaggio con la semplice pressione di un pulsante. Tutti i messaggi verranno ricevuti entro 24 ore. Buona fortuna!". I messaggi sono registrati da un segreteria e verranno poi pubblicati con un video sul web. Ecco le preghiere 2.0.