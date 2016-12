Hayley Ashburn, il bello del rischio

08:29 - Sono in due, si chiamano Hayley Ashburn e Emily Sukiennick. Segni particolari: bellissime, tanto da potere tranquillamente fare le modelle. Invece hanno deciso di sfilare su una passerella un po' più pericolosa e adrenalinica di quelle degli atelier, vale a dire su una sottile corda in qualche punto particolarmente pericoloso. Hayley ed Emily, come dicono in America, sono dedite al "Daredevil" e in questo caso è la prima che ha deciso di mostrare tutti i suoi "skills" (e la sua bellezza) nel parco nazionale dello Yosemite. Complimenti, in ogni senso.