Boobsman, il supereroe palpa-seni

09:01 - Nella breve biografia sulla sua pagina Facebook si definisce "Un uomo comune che vuole portare un po' di fascino in questa triste città". Il polacco SA Wardegna è specializzato in raid eccentrici tra le vie cittadine. Eccolo quindi trasformato in Boobsman, un supereroe il cui compito e controllare lo stato dei seni delle donne del posto. Boobsman, in azione per le strade di Varsavia, ferma ragazze e donne più mature tastando loro il seno. Le reazioni sono le più disparate, tra sbigottimento, sorpresa e divertimento. Poche però reagiscono in malo modo. Potere di una mascherina da supereroe...