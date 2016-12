Tgcom24 > Magazine > Usa, biglietto di sola andata per Marte: in 100mila per 40 posti da "colonizzatori"

11.8.2013

La missione "Mars One" dovrebbe partire nel 2022: i 100mila che si sono presentati per 40 soli posti disponibili, riporta la Cnn, sono pronti a trascorrere la loro vita sul pianeta rosso