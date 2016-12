Usa, l'etilometro diventa uno show

foto Da video

08:38

- Negli Stati uniti anche un controllo all'etilimetro può diventare uno show. E' accaduto a due poliziotti di Gahanna, in Ohio, che hanno assistito impassibili allo spettacolo di Dale Bentley prima di ammanettarlo per guida in stato di ebbrezza. L'uomo, fermato per un controllo, ha risposto alle richieste di sottoporsi alla prova del palloncino improvvisando un balletto e qualche passo sullo stile di Lady GaGa. E il sospetto degli agenti sul fatto che avesse bevuto qualche bicchiere di troppo, sono diventati realtà, confermati peraltro dall'etilometro, oltre tre volte il limite consentito. Così per Bentley sono scattate le manette, ma anche la fama: la sua performance è diventata uno dei video più cliccati della rete.