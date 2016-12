Nonni? No, campioni di hip hop

- Non il, ma l'. Un gruppo di "nonni"di età compresa tra ie iha deciso di scendere in pista, misurandosi però con un ballo di solito considerato appannaggio dei giovanissimi. Hanno costituito una squadra stabile battezzata "" e il prossimo fine settimana voleranno aper partecipare aimondiali di questo genere di danza.

Abitano nell'isola di Waiheke, vicino a Auckland, e la loro filosofia è tutta nell'acronimo RHY che sta per Respect, Honour, Youth, vale a dire "Rispetto, Onore, Gioventù".

Scrivono sul loro sito: "Un sacco di gente presume automaticamente che solo perché sei un anziano devi essere vecchio, debole, non più in grado di contribuire alla società, incapace di imparare cose nuove, usare la tecnologia, fare qualsiasi attività che non sia comoda. Il nostro obiettivo è quello di combattere questi malintesi e pregiudizi e creare un legame più forte con i giovani".

E pazienza se la loro mobilità è a volte ridotta. Hanno già conquistato l'attenzione delle telecamere e dei media: il filmmaker Bryn Evans li ha seguiti dalla fondazione e ha ripreso tutti gli allenamenti e le prove di gruppo. A maggio del 2014 uscirà il suo documentario "Hip Hop-eration The Movie" dedicato all'impresa di questi scatenati ballerini.

In attesa di gareggiare a Las Vegas per il titolo di campioni del mondo, si sono già conquistati quello di gruppo hip hop più vecchio.

Guardadel film in uscita la prossima primavera.