Onu, gli chef dei big ne svelano i gusti in cucina

foto Ap/Lapresse 14:44 - Si è riunito al Palazzo di Vetro dell'Onu il "Club des Chefs des Chefs", fondato nel 1977, considerato la più esclusiva associazione gastronomica del mondo, che riunisce solo i professionisti che cucinano per un capo di Stato, un re o una regina. I cuochi di venti Paesi, gran parte dei quali membri del G20, hanno svelato i segreti dei loro famosi committenti a tavola: dalla cucina salutare della Casa Bianca alle ricette tradizionali del Quirinale.

All'evento si sono incontrati gli chef che cucinano per il presidente americano, Barack Obama, e il francese, François Hollande, per la cancelliera tedesca, Angela Merkel, per la regina Elisabetta di Inghilterra e per il presidente italiano, Giorgio Napolitano.



Alla Casa Bianca verdure e cucina multietnica - Cristeta Comerford, originaria delle Filippine, ha parlato della Casa Bianca. "Sapete che da noi vige la massima discrezione", ha spiegato, confermando tuttavia la nota passione della coppia presidenziale per i cibi sani. "Amano tutte le verdure, non solo i broccoli, ma anche spinaci, cavoli e piselli. Al presidente Obama - ha proseguito - piacciono diversi tipi di cucina, perché ha una storia multiculturale, e per noi è una grande sfida e una grande opportunità allo stesso tempo". Cristeta ha aggiunto anche come la First Lady Michelle sia molto presente nella vita culinaria della Casa Bianca, e che lei stessa a volte viene assediata da stampa e curiosi che vogliono scoprire tutti i segreti dei fornelli presidenziali.



Al Quirinale i piatti della tradizione - Anche al Quirinale la salute è al primo posto, ma con un occhio alla tradizione, affermano gli chef Pietro Catzola e Giovanni Santangelo. "Il presidente Giorgio Napolitano predilige una cucina semplice, come spaghetti al pomodoro, fusilli al pesto, scaloppine al limone e baccalà", raccontano, spiegando che Napolitano ama molto la cucina partenopea. Mentre durante i pranzi di Stato è necessario informarsi su gusti e necessità dei leader in trasferta. "Anche attraverso le ambasciate chiediamo se gli ospiti hanno delle allergie. Per Bill Clinton ad esempio, allergico al latte, abbiamo cucinato una crema di piselli legandola con la crema di riso. George Bush invece non voleva alcolici, così abbiamo fatto il babà bagnato con il succo d'arancia".



I controlli del Cremlino - "Il nostro motto - spiega il fondatore dell'associazione, Gilles Bragard - è la politica divide gli uomini, ma una buona tavola può riunirli". E oltre a creatività e abilità nel cucinare, è essenziale anche la discrezione. In molti Paesi i cuochi devono firmare un accordo di riservatezza. Al Cremlino, per esempio, vigono regole ferree: accanto ai cuochi c'è un dottore che, per questioni di sicurezza, fa esaminare tutti gli ingredienti in laboratorio prima della preparazione dei piatti presidenziali.