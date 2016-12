Ecco il primo "porno" girato con i Google Glass

- Non solo previsioni meteo, orari dei mezzi pubblici, info sul traffico e indicazioni stradali. Con i Google Glass, gli occhiali intelligenti del colosso di Mountain View, si potranno anche girare film a luci rosse. La dimostrazione è stata messa in rete dalla, il market alternativo di Android, che propone l

In un video caricato in rete vengono esaltate le potenzialità dei Google Glass anche nelle scene vietate ai minori: la funzione per la visualizzazione a raggi X, il riconoscimento facciale per ottenere tutte le informazioni sul protagonista e l'attivazione della funzione pornify ispireranno di sicuro molti sceneggiatori del settore.

Il filmato (che non contiene scene di nudo integrale ma che qui vi proponiamo in una versione tagliata) ha per protagonisti due star internazionali del porno, James Deen (la stella del sito Brazzers) e Andy San Dimas (miglior attrice hard del 2011) che compiono le loro “gesta” sfruttando l’alta tecnologia di Google.