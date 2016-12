08:39 - Pechino, ore 7:30 di mattina. I pendolari aspettano l'arrivo della metropolitana: bastano pochi secondi e quelli che sembrano ordinati passeggeri in attesa in fila, si trasformano in agguerriti lottatori, con un unico obiettivo: "quel posto sarà mio". E a poco serve l'aiuto anche degli addetti alla sicurezza della metro che cercano di far quadrare i conti, spingendo fuori e dentro dai convogli, i malcapitati viaggiatori.