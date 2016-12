A 79 anni ancora a caccia di record nell'atletica

foto Dal Web 18:07 - Flo Meiler è un’atleta davvero speciale, perché a 79 anni è una delle sportive più vincenti d’America. La donna infatti è detentrice nell’atletica di ben 15 record mondiali e 12 statunitensi, ottenuti in diverse categorie d’età, palmarès che potrebbe arricchirsi ulteriormente; il prossimo weekend infatti parteciperà ai National Senior Games di Cleveland, manifestazione che coinvolgerà ultracinquantenni divisi a intervalli di un lustro. è un’atleta davvero speciale, perché aè una delle sportive più vincenti d’America. La donna infatti è detentrice nell’atletica di ben, ottenuti in diverse categorie d’età, palmarès che potrebbe arricchirsi ulteriormente; il prossimo weekend infatti parteciperà aidi Cleveland, manifestazione che coinvolgerà ultracinquantenni divisi a intervalli di un lustro.

La signora Meiler è originaria di Shelburne, nel Vermont, e da 14 anni si è cimentata in varie discipline come il salto con l’asta, il salto in lungo e il lancio del giavellotto. In precedenza si era dedicata al tennis, arrivando anche a prendere parte alle Olimpiadi Senior. Dopo aver provato per la prima volta il salto in lungo è però avvenuta la svolta: addio racchetta e via con l’atletica. “Me ne innamorai immediatamente”, ha dichiarato lei stessa alla Cnn, come riporta l’Huffington Post americano.

Flo si è allenata duramente in questi ultimi mesi, in preparazione dei giochi di Cleveland. Dure sedute per 5-6 giorni la settimana, tanto da affermare di essere “nella migliore forma che abbia mai visto; penso che il corpo sia più resistente di quanto la gente pensi”. Tra i suoi primati il record mondiale indoor di salto con l’asta stabilito nel 2011 tra gli over 75, oltre a grandi performance, tra le altre, nei 200 metri a ostacoli, nel lancio del disco e del martello.

Flo comunque è anche una donna di famiglia, con cinque nipoti e due bisnipoti. “Non si è mai troppo vecchi, non è mai troppo tardi”, questo è il motto che la sta motivando a cercare altre soddisfazioni in pista.