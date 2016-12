Usa, tenta di scalare un palazzo: fallisce

09:34 - Per amore si fanno pazzie e a volte capita anche di soffrire, di farsi male. Questo si può dire decisamente per questo ragazzo che, per far colpo sulla sua fidanzata, ha deciso di lanciarsi in un'impresa un po' al di sopra delle sue capacità. Utilizzando le pareti di un edificio, abbastanza strette per poter consentire l'appoggio di mani e piedi, il giovane ha tentato di risalire il palazzo. Esitando in qualche occasione aveva quasi raggiunto il tetto, ma all'ultimo passo è caduto miseramente e si è schiantato al suolo. La ragazza deve essere comunque rimasta impressionata dal coraggio (o dalla stupidità) dello scalatore, il quale si è procurato fratture ad entrambe le gambe ed ora ci penserà due volte prima di rifare una cosa del genere.