"Tesoro sono tornato dall'Afghanistan", la sorpresa del padre marine che fa commuovere

15:25 - "Eccomi, sono tornato". E' sbucato dall'acqua con indosso la sua divisa militare lasciando senza parole la moglie e i due figli. Questo marine dell'esercito Usa ha deciso di sorprendere la famiglia da cui è stato distante per quasi un anno. Dopo sei mesi trascorsi a combattere in Afghanistan e tre mesi passati nei campi di addestramento in America la sua famiglia si era abituata a vederlo lontano. Doveva passare ancora un mese prima del definitivo ritorno a casa ma il militare ha deciso di fare una sorpresa. Lasciando tutti a bocca aperta.