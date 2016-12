Usa, ragazzo pesca squalo grigio a mani nude

16:58 - Quando si parla di pesca sportiva e, in questo caso, pericolosa. Il ragazzo del video infatti ha deciso si pescare uno squalo grigio non dall'alto di una barca, ma direttamente dalla spiaggia, praticamente a mani nude. La scena si è svolta a Nantucket, un'isola americana del Massachusetts, dove il gruppo di amici ha effettuato queste riprese. Il pescatore si chiama Elliot Sudal e dopo aver gettato un'esca in mare, con la sua canna da pesca ha trascinato il grosso squalo a riva, afferrandolo poi con le sue braccia per completare l'operazione. Dopo le foto di rito per testimoniare l'impresa, il predatore è poi stato liberato e ributtato in mare.