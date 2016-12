A tutto gas dentro al supermarket

10:29 - Se al supermercato non c'è un posto libero, la soluzione è piazzare la propria vettura tra gli scaffali del negozio. Sarà stato forse questo il pensiero che è balenato in mente alla donna di Melbourne in Australia, protagonista di questo video? Più semplicemente la sciagurata signora di 75 anni ha tamponato un'altra vettura nel parcheggio del supermarket e poi, in preda al panico, ha accelerato con tutta foga, convinta di avere il piede sul pedale del freno. Ecco il risultato, fortunatamente nessuno è rimasto ferito.