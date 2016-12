Usa, due ragazzi sembrano picchiarsi invece è uno spogliarello particolare

09:49 - I due ragazzi nel filmato sono i protagonisti di un divertente siparietto. Siamo negli Stati Uniti, su un marciapiedi i due si incrociano e si urtano; ne nasce presto un diverbio che sembra sfociare in una violenta lite...

