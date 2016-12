Usa, vietato urlare sulle montagne russe

- Urla troppo forti, le montagne russe chiudono. Sembra paradossale, ma è quanto accaduto pochi giorni fa a Santa Clara, in California. A quanto pare, l’attrazione principale del parco Great America suscita un entusiasmo tale da superare il tetto di decibel stabilito per non disturbare gli abitanti della zona residenziale circostante.

La struttura, inaugurata solo un mese fa, con i sui 33 metri di altezza è una delle montagne russe in legno più alte della West Coast: come non comprendere qualche urletto di troppo quando si viene strapazzati a quasi 90 km/h su e giù per tortuose curve, capovolti e sballottati a destra e sinistra per tre interminabili minuti?

Dopo tre giorni senza corse, gli amministratori dei palazzi adiacenti si sono messi una mano sulla coscienza, facendo riaprire l’attrazione per la gioia di grandi e piccini: “Appena abbiamo riaperto la gente ha iniziato ad applaudire, - ha detto il portavoce del parco divertimenti, Roger Ross - Si sono messi subito in fila per salire a bordo”. In religioso silenzio.