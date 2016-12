Sei luglio, è il giorno del bacio

foto Dal Web 09:18 - Sabato 6 luglio, World Kiss Day, ovvero la Giornata Mondiale del Bacio, festa nata in Gran Bretagna nel 1990, ma presto diffusa in tutto il mondo con l’obiettivo di ricordare, con una giornata ad esso dedicata, quanto può essere importante un bacio. Una giornata dedicata alle emozioni e ai sentimenti. - Sabato 6 luglio, World Kiss Day, ovvero la Giornata Mondiale del Bacio, festa nata in Gran Bretagna nel 1990, ma presto diffusa in tutto il mondo con l’obiettivo di ricordare, con una giornata ad esso dedicata, quanto può essere importante un bacio. Una giornata dedicata alle emozioni e ai sentimenti.

Baci non solo d'amore, ma anche d'affetto, a parenti e amici. Purché veri. Esistono diverse opinioni e teorie riguardo alle possibili funzioni del bacio e ai suoi legami con la sfera emotiva e sociale umana, ma attualmente gli esperti di filematologia, ovvero la scienza che si occupa di studiare il bacio nei suoi vari aspetti, ritengono che questo risponda all’esigenza di cercare partner con sistema immunitario diverso dal proprio, al fine, in termini evolutivi, di favorire il riassortimento genico e aumentare le probabilità di sopravvivenza della prole.



Attraverso il bacio uomo e donna si scambiano una serie di germi (circa 300) e relative informazioni di istocompatibilità genetica, oltre a degli odori subliminali, sul tipo dei ferormoni, molto diffusi nei mammiferi, che inducono una coppia a riprodursi. Più lungo è il bacio e più intensamente il testosterone, attraverso la saliva, eccita la donna. Un bacio permette inoltre di bruciare 12 calorie, quindi farlo più volte è un’ottima cura per dimagrire. Allo stesso tempo molti muscoli vengono stimolati, così da diventare un salutare allenamento per il nostro corpo. La sensazione che scaturisce da un bacio è estremamente complessa ed alla base dell’emozione che provoca vi è il lavoro di ben 35 muscoli facciali,