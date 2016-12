10:10 - I festeggiamenti del 4 luglio nella Simi Valley, California, sono finiti male quest'anno. Nonostante lo spettacolo pirotecnico sia stato più spettacolare del solito, per un errore nel posizionamento, i botti sono esplosi improvvisamente tutti insieme causando il panico degli spettatori. L'incidente, in cui sono rimaste ferite 28 persone, è avvenuto nel Rancho Santa Susana Community Park. Alcuni testimoni raccontano la pioggia improvvisa di fuochi che cadevano tra le persone in fuga. Dei feriti, 20 sono stati portati in ospedale e le loro condizioni sono ancora sconosciute.