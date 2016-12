Bikini troppo sexy,cacciata dal parco acquatico

foto Facebook 13:09 - Discriminata perché troppo sexy: è successo in una piscina pubblica di Independence, città del Missouri, a una 43enne, cacciata dal parco acquatico a causa del bikini eccessivamente provocante. "Lo staff mi ha invitato ad uscire a causa delle mie curve prosperose", racconta la protagonista Madelyn Sheafferf sul suo profilo Facebook, denunciando l'accaduto. : è successo in una piscina pubblica di Independence, città del, a una 43enne,a causa del bikini eccessivamente provocante. "Lo staff mi ha invitato ad uscire a causa delle mie curve prosperose", racconta la protagonistasul suo profilo, denunciando l'accaduto.

"E' un parco per famiglie. Non può restare in piscina con questo costume, deve coprirsi", si sono giustificati gli addetti nel cacciare Madelyn. Inutile la replica della donna, che era lì proprio per divertirsi con la figlia di 14 anni e tre suoi nipoti. Sul social network, inoltre, la 43enne sottolinea come il parco fosse pieno di ragazze in bikini, ma nessuna è stata fatta allontanare.



A completare la vicenda alquanto singolare, l'arrivo della polizia. Lo staff per convincere la donna a lasciare la struttura, infatti, ha persino chiamato gli agenti, che hanno giudicato la vicenda assurda. Hanno dato ragione a Madelyn, ma alla fine non hanno potuto far altro che eseguire la volontà degli addetti e accompagnarla all'uscita.