Cina, porno sul maxi schermo della stazione

- Clamorosa gaffe di un impiegato della stazione ferroviaria Jilin in Cina, al posto delle notizie sui treni ha proiettato sul maxi schermo un film porno. Dieci minuti di immagini a luci rosse che centinaia di persone si sono viste piazzate sulla testa. Probabilmente, secondo i media locali, il tecnico ha per sbaglio collegato il segnale video del suo portatile al posto del pc di servizio. Immediate le repliche di molti utenti anche perché a poche centinaia di metri dalla stazione è presente una scuola elementare. Fortunatamente l'increscioso episodio è avvenuto di sera quando i bimbi avrebbero dovuto essere già a letto.