Che stile! A 16 mesi nuota come un pesciolino

09:06 - A soli 16 mesi, Elizabeth sguazza nell'acqua che è un piacere, senza nessuna paura attraversa la piscina, perfettamente a suo agio tra bracciate e virate. La bimba è stata seguita da istruttori di nuoto certificati ed è costantemente sorvegliata dai genitori: i video pubblicati in rete documentato i progressi della piccola, dai primi tuffi alle ormai fluide vasche.

I genitori hanno dovuto affrontare le critiche avanzate da chi crede che, a questa tenera età, sia troppo presto per iniziare a nuotare e che i rischi superino i vantaggi. I due si difendono assicurando di non aver mai forzato Elizabeth e di essere sempre vigili e pronti a tuffarsi in qualsiasi momento per aiutarla in caso di difficoltà, aggiungendo di avere una certa esperienza nella sicurezza acquatica: il padre è un infermiere specializzato nel soccorso pediatrico, mentre la madre ha svolto per anni attività di salvataggio e ora insegna a nuotare. Con la sua piccola sembra aver fatto un ottimo lavoro, ma è evidente che Elizabeth abbia un feeling innato con l’elemento.