Suona la cornamusa con gli AC/DC: è show

Era il 1975 e gli ACDC aprivano la loro esuberante carriera musicale con il primo album internazionale, T.N.T. Uno dei singoli di quell'album è "It´s a long way to the top if you Wanna Rock 'N Roll", un pezzo elettrizzante in cui il cantante, Bon Scott, accompagna le chitarre, il basso e la batteria con una cornamusa. Questo momento indimenticabile della musica ha ispirato un giovane fan che ha eseguito un altro cavallo di battaglia del gruppo australiano, "Thunderstuck". Kilt, giacca di pelle e cornamusa fiammeggiande sulle spalle mostra di non essere da meno del compianto Bon.