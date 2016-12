Foto di donne che allattano, account disattivato

foto Afp Correlati "Vietato" allattare su Instagram e Facebook 10:40 - Alcune istantanee di donne che allattano hanno mandato in "tilt" l'account di una community per neo mamme su Instagram. Dopo Facebook anche il sito di condivisione foto ha infatti disattivato la pagina della community perché le immagini erano risultate di primo acchito troppo "osè". Un errore hanno specificato da Instagram. A farne le spese è stato "Leaky Boob", account gestito da Jessica Martin-Weber, che qualche mese prima era stato "oscurato" sul social network di Zuckerberg. - Alcune istantanee di donne che allattano hanno mandato in "tilt" l'account di una community per neo mamme su Instagram. Dopo Facebook anche il sito di condivisione foto ha infatti disattivato la pagina della community perché le immagini erano risultate di primo acchito troppo "osè". Un errore hanno specificato da Instagram. A farne le spese è stato "Leaky Boob", account gestito da Jessica Martin-Weber, che qualche mese prima era stato "oscurato" sul social network di Zuckerberg.

Così la Martin-Weber ha deciso di contattare il team del social su Twitter, che infine le ha spiegato che si era trattato di un errore. "Le nostre politiche consentono questo tipo di foto. Tuttavia, quando il nostro team elabora i report, di tanto in tanto incappiamo in un errore. In questo caso, abbiamo sospeso l'account e abbiamo lavorato per correggere l'errore, non appena ci è stato notificato".



Per la Martin-Weber però è un atteggiamento di discriminazione sessista e misogino nei confronti di tutte le donne che vogliono postare momenti dell'allattamento e non possono, altrimenti il loro account verrebbe bloccato. "Per questo è partita la petizione online - spiega - per evitare che accadano nuovi episodi del genere".