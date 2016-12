Tokyo, un concerto per soli robot

14:20 - Chitarra, tastiera e batteria: così si presenta la band degli Z-Machines. Un gruppo "normale", quindi? Tutt'altro i componenti della formazione infatti sono robot. Il loro debutto è avvenuto a Tokyo in un concerto sponsorizzato da una marca di liquori giapponese.



Anima della band è l'artista Yoichiro Kawaguchi: "I robot musicisti fanno cose che gli uomini non possono fare: hanno braccia di ogni lunghezza, si muovono in modo diverso e suonano più di uno strumento per volta. La musica sul palco si evolverà nei prossimi anni, e potrebbero esserci novità divertenti".