Alluvione India, la telecronaca disumana

20:37 - Nei scorsi giorni la regione dell'Uttarakhand in India è stata colpita da pesanti inondazioni a seguito dei violenti monsoni.Tanti i giornalisti che sono andati nella zona per testimoniare l'accaduto. Tra i tanti c'era anche Narayan Pargaien, un giornalista di una tv indiana, che ha optato per una telecronaca alquanto originale. E' salito sulle spalle di un ragazzo del posto per non bagnarsi nel fiume in piena.Il video ha scatenato sul web commenti di disapprovazione ma il giornalista si è difeso spiegando che l'uomo lo aveva issato sulle spalle «come segno di rispetto».