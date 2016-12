Inghilterra, coppia di sposi balla durante messa

09:20 - Flash mob durante un matrimonio. Il divertente e inconsueto balletto è riuscito a far ridere e coinvolgere tutti gli ospiti. A organizzarlo il pastore Kate Bottley insieme alla coppia di neosposi Gary e Tracy Richardson, che hanno subito accettato di svolgere la particolare funzione, quando Kate gliel'ha proposta. Così dopo il bacio via alla coreografia. Tutto ciò, spiega la Bottley, "per ridare freschezza alla Chiesa anglicana da sempre conosciuta come troppo burbera e austera".