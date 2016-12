Negli Usa impazza il twerking, il ballo proibito

09:00 - Da quando Miley Cyrus ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video in praticava questa provocante danza sulle note di FloRida, il twerking ha riconquistato la ribalta negli Stati Uniti. Si tratta di uno stile molto popolare nei videoclip hip-hop, il cui movimento fondamentale può essere riassunto nel far roteare il fondoschiena nel modo più energico e sensuale possibile.

Non è molto chiaro da dove provenga il termine “twerk”, secondo alcuni è una crasi tra "twist" e "jerk", girare e scuotere, per l’appunto. La moda, più che nel ballo, consiste nel mettere online le proprie performance, come dimostrano le immagini amatoriali pescate nel web. Il mese scorso, 33 studenti di San Diego, California, sono stati sospesi dal proprio liceo per aver caricato su You Tube un video in cui “ballavano” il twerking nel cortile della scuola: come riporta il Washington Post, il regolamento scolastico non ammette “danze che simulino attività sessuali, con espliciti movimenti di bacino”. In poche parole, una vera e propria dirty dancing.