Ecco l'uomo che dice no a Bar Refaeli

foto Dal Web

14:15

- La modella Bar Refaeli è una delle donne più belle al mondo –e anche la più sexy secondo Maxim- ma anche alle più affascinanti a volte si dice di no.Refaeli ha girato un video di una nota marca di occhiali da sole insieme a un bel ragazzo. Subito è scattato il gossip sui due, immortalati a cena insieme e a fare shopping a Tel Aviv. Non si è capito cosa ci potesse essere tra i due finchè non è uscito questo video pubblicitario. Nelle immagini il modello Zion Baruch organizza alla modella un momento romantico, lei è felicissima e lo bacia. A un certo punto compare in cielo una scritta: “Ti amo”, sì ma come una sorella. Sicuramente la super-modella, bella com’è, non se la prenderà. Ma la domanda, vedendo il video, sorge spontanea. Com'è possibile rifiutare una donna così?